"Милан" представил обновленный комплект формы, посвященный 120-летию клуба
2 декабря, 2019, 17:51
Итальянский "Милан", специально к 120-летию клуба, представил обновленный комплект формы от бренда Puma
Об этом сообщает Puma y twitter.
В этом году итальянский "Милан" празднует юбилей - 120 лет со дня основания клуба. Специально к этому событию спортивный бренд Puma представил обновленный комплект формы.
Экипировка разработана в традиционных красно-черных цветах. Логотип, титульный и технический спонсор сделаны в золотом цвете.
Под эмблемой нанесено число 120, которое символизирует возраст клуба. На тыльной стороне красуются цифры 1899-2019, а ниже прозрачным шрифтом написана цитата основателя клуба Герберта Киллин: "Мы станем командой дьяволов. Наши цвета будут красными, словно огонь, и черными, символизирующими страх, который мы вызовем в наших противников".
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