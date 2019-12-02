"Милан" представил обновленный комплект формы, посвященный 120-летию клуба

2 декабря, 2019, 17:51

Итальянский "Милан", специально к 120-летию клуба, представил обновленный комплект формы от бренда Puma

Об этом сообщает Puma y twitter.

В этом году итальянский "Милан" празднует юбилей - 120 лет со дня основания клуба. Специально к этому событию спортивный бренд Puma представил обновленный комплект формы.

Экипировка разработана в традиционных красно-черных цветах. Логотип, титульный и технический спонсор сделаны в золотом цвете.

Под эмблемой нанесено число 120, которое символизирует возраст клуба. На тыльной стороне красуются цифры 1899-2019, а ниже прозрачным шрифтом написана цитата основателя клуба Герберта Киллин: "Мы станем командой дьяволов. Наши цвета будут красными, словно огонь, и черными, символизирующими страх, который мы вызовем в наших противников".