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Espreso.tvМирПремьер Мальты уходит в отставку из-за убийства журналистки-расследователя

Премьер Мальты уходит в отставку из-за убийства журналистки-расследователя

Премьер-министр Мальты Джозеф Мускат объявил о намерении покинуть свой пост на фоне кризиса из-за убийства журналистки-расследователя Дафне Каруаны Галиции

Во время выступления на национальном телевидении Мускат заявил, что 12 января попросит правящую Лейбористскую партию начать процесс избрания его преемника, сообщает Общественное радио .

Отставки премьера требуют протестующие. 30 ноября в соучастии в убийстве обвинили влиятельного бизнесмена Йорген Фенеха.

Как отмечают СМИ, к убийству могут быть причастны бывший руководитель офиса премьера и бывший министр туризма, которые подали в отставку на прошлой неделе. Они отрицают причастность к преступлению и связи с бизнесменом.

  • 16 октября 2017 года на Мальте взорвали авто журналистки Дафны Каруаны Галиции. Она была автором расследований о коррупции в рамках проекта Panama Papers. В полиции считают, что взрывное устройство привели в действие с помощью SMS.
  • 18 ноября 2018 следователи установили организаторов убийства. Правоохранители считают, что все они имели разные мотивы.
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