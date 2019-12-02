Премьер Мальты уходит в отставку из-за убийства журналистки-расследователя

2 декабря, 2019, 09:20

Премьер-министр Мальты Джозеф Мускат объявил о намерении покинуть свой пост на фоне кризиса из-за убийства журналистки-расследователя Дафне Каруаны Галиции

Во время выступления на национальном телевидении Мускат заявил, что 12 января попросит правящую Лейбористскую партию начать процесс избрания его преемника, сообщает Общественное радио .

Отставки премьера требуют протестующие. 30 ноября в соучастии в убийстве обвинили влиятельного бизнесмена Йорген Фенеха.

Как отмечают СМИ, к убийству могут быть причастны бывший руководитель офиса премьера и бывший министр туризма, которые подали в отставку на прошлой неделе. Они отрицают причастность к преступлению и связи с бизнесменом.