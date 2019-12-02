Польшу охватили протесты против судебной реформы

2 декабря, 2019, 11:59

В нескольких городах Польши накануне тысячи людей вышли на улицы, протестуя против судебной реформы, проводимой властью

Как сообщает DW, протестующие поддержали судью Павла Ющишина из Ольштына, который выступил против судебной реформы.

Ющишин был уволен со своего поста после дисциплинарного разбирательства по поводу его действий во время рассмотрения апелляции. Он поставил под сомнение независимость судьи, вынесшего приговор в первой инстанции, который был назначен новым органом - Национальным советом юстиции, которая была создана в рамках судебной реформы.

В Варшаве протестующие собрались у здания Минюста, развернув транспаранты с надписями "Уважение и слава судьям, которые не дают себя сломать" и "Независимые суды - это право всех граждан". Подобные акции прошли также в Кракове, Познани, Щецине и Вроцлаве.

Система польской юстиции перестраивается с 2015 года. В рамках судебной реформы приняты законы о реорганизации Верховного суда и о Национальном совете юстиции. Министру юстиции были переданы полномочия назначать и инициировать отставку судей Верховного суда, которых закон позволил отправлять на пенсию досрочно. Положения о пенсионном возрасте судей было отменено в 2018 году.

Польская судебная реформа попала под жесткую критику в Евросоюзе. В ноябре 2019 Европейский суд в Люксембурге постановил, что польский закон 2017 об отставке судей и прокуроров нарушает правила ЕС, так как может позволить министру юстиции Польши произвольно отстранять судей от работы.