Перепутала слова: россиянка опозорилась во время исполнения гимна

2 декабря, 2019, 18:57

Во время исполнения гимна на чемпионате России по дзюдо россиянка опозорилась и перепутала первые слова композиции

Об этом сообщают российские СМИ.

В Москве состоялся чемпионат России по дзюдо среди юношей до 18 лет, в котором приняли участие 772 спортсмена. Однако соревнования стоит внимания не со спортивной точки зрения.

На торжественном открытии турнира был исполнен гимн турнира, который запомнился позорным выполнением. Певица Тамара Череповская перепутала первые слова композиции, что вызвало ажиотаж в сети.

"Она была вполне нормальная, без всякого алкогольного опьянения. Просто человеческий фактор сыграл в начале. Как говорится, и на мудрых иногда черт ездит", - рассказал директор исполнительницы.