Около 950 семей обеспечены жильем, - Зеленский о госпрограмме для ветеранов АТО и переселенцев

2 декабря, 2019, 17:04

Об этом он сказал в видеообращении.

"Мы запустили программу покупки жилья для ветеранов АТО. Мы выделили 200 млн грн на покупку этих квартир, будем искать еще средства. В прошлом месяце на эту программу было выделено 300 млн грн и действительно мы смогли обеспечить жильем, на сегодня, около 950 семей" - сказал Зеленский.

Он добавил, что это программа не только для ветеранов АТО, но и для переселенцев.