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Espreso.tvОбществоОколо 950 семей обеспечены жильем, - Зеленский о госпрограмме для ветеранов АТО и переселенцев

Около 950 семей обеспечены жильем, - Зеленский о госпрограмме для ветеранов АТО и переселенцев


фото: president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о государственной программе по обеспечению жильем переселенцев и участников войны на Донбассе

Об этом он сказал в видеообращении.

"Мы запустили программу покупки жилья для ветеранов АТО. Мы выделили 200 млн грн на покупку этих квартир, будем искать еще средства. В прошлом месяце на эту программу было выделено 300 млн грн и действительно мы смогли обеспечить жильем, на сегодня, около 950 семей" - сказал Зеленский.

Он добавил, что это программа не только для ветеранов АТО, но и для переселенцев.

  • Правительство выделило 300 млн гривен на жилье для 950 семей, из которых 700 семей переселенцев и около 200 семей участников АТО / ООС.
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