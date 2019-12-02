Около 950 семей обеспечены жильем, - Зеленский о госпрограмме для ветеранов АТО и переселенцев
2 декабря, 2019, 17:04
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о государственной программе по обеспечению жильем переселенцев и участников войны на Донбассе
Об этом он сказал в видеообращении.
"Мы запустили программу покупки жилья для ветеранов АТО. Мы выделили 200 млн грн на покупку этих квартир, будем искать еще средства. В прошлом месяце на эту программу было выделено 300 млн грн и действительно мы смогли обеспечить жильем, на сегодня, около 950 семей" - сказал Зеленский.
Он добавил, что это программа не только для ветеранов АТО, но и для переселенцев.
- Правительство выделило 300 млн гривен на жилье для 950 семей, из которых 700 семей переселенцев и около 200 семей участников АТО / ООС.
Читайте также
-
2 декабря, 2019 Виталий Портников: Володин не угрожает, а предупреждает
-
1 декабря, 2019 Магические 73%, падение рейтингов Зеленского и российский газ
-
-
-
Читайте также
-
1 декабря, 2019 Магические 73%, падение рейтингов Зеленского и российский газ
-
-