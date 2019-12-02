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Espreso.tvОбществоНафтогаз рассчитывает начать взимать долги с Газпрома весной - Витренко

Нафтогаз рассчитывает начать взимать долги с Газпрома весной - Витренко


фото: glavcom
НАК "Нафтогаз Украины" запустит процедуру принудительного взыскания долгов "Газпрома" в Нидерландах уже весной 2020 года

Об этом исполнительный директор "Нафтогаз" Юрий Витренко написал на своей странице в Facebook .

Как отметил Витренко, суд Амстердама планирует принять по этому вопросу ключевое решение 4 декабря 2019 года.

"Уже завтра я направляюсь в Амстердам, где послезавтра должны состояться ключевые судебные слушания по взысканию с "Газпрома" примерно $ 3 млрд. Если они пройдут успешно, мы сможем начать получать средства уже примерно с апреля, то есть за считанные месяцы", - написал он.

Как отметил Витренко, ситуация вокруг трехсторонних переговоров по транзиту газа является сложной.

"Наша позиция неизменна. Мы конструктивные и неконфликтные, но мы не можем отойти от европейских правил. И об арбитраже, как уже выигранный, так и новый, мы забыть не можем", - добавил он.

Напомним, ранее исполнительный директор "Нафтогаз" Юрий Витренко заявлял, что в Нидерландах арестовано имущество "Газпрома" на $ 5 млрд.

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