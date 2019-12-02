Нафтогаз рассчитывает начать взимать долги с Газпрома весной - Витренко
Об этом исполнительный директор "Нафтогаз" Юрий Витренко написал на своей странице в Facebook .
Как отметил Витренко, суд Амстердама планирует принять по этому вопросу ключевое решение 4 декабря 2019 года.
"Уже завтра я направляюсь в Амстердам, где послезавтра должны состояться ключевые судебные слушания по взысканию с "Газпрома" примерно $ 3 млрд. Если они пройдут успешно, мы сможем начать получать средства уже примерно с апреля, то есть за считанные месяцы", - написал он.
Как отметил Витренко, ситуация вокруг трехсторонних переговоров по транзиту газа является сложной.
"Наша позиция неизменна. Мы конструктивные и неконфликтные, но мы не можем отойти от европейских правил. И об арбитраже, как уже выигранный, так и новый, мы забыть не можем", - добавил он.
Напомним, ранее исполнительный директор "Нафтогаз" Юрий Витренко заявлял, что в Нидерландах арестовано имущество "Газпрома" на $ 5 млрд.
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Напомним, 28 февраля Стокгольмский арбитраж удовлетворил требование НАК "Нафтогаз Украины" о компенсации за недопоставленные российским "Газпромом" объемы газа для транзита. Арбитраж присудил выплатить в пользу "Нафтогаза" $ 4,63 млрд.
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По итогам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" обязан выплатить $ 2,56 млрд. "Газпром" зарезервировал $ 4,7 млрд для штрафа Стокгольмского арбитража.
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Суд арестовал голландские активы "Газпрома", чтобы выплатить Украине $ 2,6 млрд. Великобритания заморозила активы "Газпрома" по решению Стокгольмского арбитража.
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В мае газовый монополист РФ "Газпром" через апелляцию обжаловал решение люксембургского суда о признании и исполнении на территории страны решения Стокгольмского арбитража и взыскании с Газпрома активов в пользу Нафтогаза.
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По состоянию на конец мая долг российского монополиста Газпрома перед НАК "Нафтогаз Украины" после решения Стокгольмского арбитража по делам о поставках и транзите газа через пеню превысил $ 2,8 млрд.
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27 ноября российский газовый монополист Газпром проиграл слушания в апелляционном суде решения Стокгольмского арбитража, в котором пытался подтвердить свое право поставлять газ в Украину на невыгодных условиях.
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