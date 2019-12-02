Нацбанк выкупил с рынка $ 184 млн: международные резервы выросли еще на $ 5 млрд
2 декабря, 2019, 10:56
После последнего выкупа 184 млн американской валюты с рынка с начала года международные золотовалютные резервы Украины пополнились на $ 5 млрд
Об этом сообщается на сайте НБУ.
Отмечается, что объемы выкупа валюты в последнюю неделю ноября выросли более чем в 1,5 раза (на в $ 64 млн).
Всего в течение ноября Нацбанк выкупил с рынка в $ 867, 8 млн.
В то же время с начала 2019 году НБУ выкупил с рынка в $ 5,479 млрд для пополнения международных золотовалютных резервов. При этом, за резких колебаний курса валют и девальвацию гривны, регулятор потратил в $ 479, 23 млн.
Чистое пополнение международных резервов с начала года составляет ровно в $ 5 млрд.
- По состоянию на январь 2019 года международные резервы Украины составляли $ 20,82 млрд.
Читайте также
-
-
-
25 ноября, 2019 10 фактов о военной агрессии России в районе Керченского пролива
-
24 ноября, 2019 Княжицкий: Кто и зачем хочет убить украинскую культуру?
-
23 ноября, 2019 Кто и почему не хочет признать Голодомор геноцидом
Читайте также
-
-
25 ноября, 2019 10 фактов о военной агрессии России в районе Керченского пролива
-
24 ноября, 2019 Княжицкий: Кто и зачем хочет убить украинскую культуру?