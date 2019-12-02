Нацбанк выкупил с рынка $ 184 млн: международные резервы выросли еще на $ 5 млрд

2 декабря, 2019, 10:56

После последнего выкупа 184 млн американской валюты с рынка с начала года международные золотовалютные резервы Украины пополнились на $ 5 млрд

Об этом сообщается на сайте НБУ.

Отмечается, что объемы выкупа валюты в последнюю неделю ноября выросли более чем в 1,5 раза (на в $ 64 млн).

Всего в течение ноября Нацбанк выкупил с рынка в $ 867, 8 млн.

В то же время с начала 2019 году НБУ выкупил с рынка в $ 5,479 млрд для пополнения международных золотовалютных резервов. При этом, за резких колебаний курса валют и девальвацию гривны, регулятор потратил в $ 479, 23 млн.

Чистое пополнение международных резервов с начала года составляет ровно в $ 5 млрд.