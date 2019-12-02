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Espreso.tvОбществоНа юге Франции разбился спасательный вертолет: трое погибших

На юге Франции разбился спасательный вертолет: трое погибших


фото: bollywoodentertainment
Во Франции разбился вертолет гражданской обороны, который летел на помощь жителям пострадавших от непогоды районов Французской Ривьеры

Об этом сообщает Reuters .

Трое пассажиров вертолета гражданской обороны, отправились на помощь пострадавшим от непогоды жителям Французской Ривьеры, были найдены мертвыми недалеко от Марселя вечером в воскресенье, сообщило министерство внутренних дел. Для установления обстоятельств аварии было начато расследование.

"Когда вертолет гражданской обороны EC145 направлялся в Ле-Люк-Ле-Канне (департамент) для проведения разведывательно-спасательной миссии, радио- и радиолокационный связь была нарушена", - говорится в сообщении министерства.

Вертолет, который использовали спасатели, был еще "совсем не старым", "чрезвычайно контролируемым и модернизированным", сказал подполковник Майкл Бернье, начальник управления связи гражданской обороны.
Жертвами катастрофы стали пилот вертолета, механик-бортинженер и спасатель из Буш-дю-Рона.

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