На вышгородском кладбище осквернили могилу героя Небесной Сотни

2 декабря, 2019, 16:21

В Вышгороде на местном кладбище неизвестные осквернили могилу волонтера Евромайдана

Об этом сообщает сайт Киевской областной полиции.

"Мужчина погиб 20 февраля 2014 года от пули вражеского снайпера. Посмертно он получил звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" (21 ноября 2014 года) - за гражданское мужество, патриотизм, героическое отстаивание конституционных принципов демократии, прав и свобод человека, самоотверженное служение украинскому народу, обнаруженные во время Революции достоинства. А также медаль "За жертвенность и любовь к Украине", тоже посмертно ", - говорится в сообщении.

Правоохранители открыли уголовное производство по ст. 297 (Надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит ограничение свободы на срок от трех до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.