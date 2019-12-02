Ленту о матери-одиночке из Донбасса наградили Британской независимой кинопремией

2 декабря, 2019, 20:02

Фильм "Анна" режиссера Декеля Беренсона, снятый по мотивам войны на Донбассе, получил главную награду Британской независимой кинопремии в катергории короткометражек

Об этом сообщает "Укринформ" .

Церемония награждения состоялась в Лондоне 1 декабря 2019 года. За награду боролись 17 картин, вошедших в короткий список из 300 представленных в этой категории фильмов.

По сюжету, Анна-мать-среднего возраста - живет на охваченном войной Донбассе и хочет перемен. Она обращает внимание на рекламу по радио и решает пойти на вечеринку для иностранцев, путешествующих в поисках любви.

Фильм "Анна" полностью создавали в Украине украинской съемочной командой - от производства до пост-продакшена. Фильм снят в копродукции продюсерских студий 168 Wardour Filmworks и Blue Shadows Films и украинской компании "Эссе Продакшн Хаус".

"Впервые я посетил Украину в 2012 году, путешествуя по Европе. Для меня это был важный личный шаг, поскольку моя бабушка родилась в Хусте - украинском пограничном городке. На ее глазах Украина с другими странами Восточной Европы попала в состав СССР, а впоследствии обрела независимость, которая теперь снова под угрозой. Я был в восторге от смеси восточных и западных традиций и от людей в Украине ", - рассказал Беренсон.

Главные роли в фильме исполнили украинские актрисы Светлана Барандич, Анастасия Вязовская, Лина Чорнодуб и американский актер Эрик Р. Гилиет.