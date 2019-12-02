Китайцы создали автомобиль с рекордной аэродинамикой: у него нет дверей

2 декабря, 2019, 12:00

Китайская компания GAC создала прототип шестиместного автомобиля с рекордным коэффициентом аэродинамического сопротивления, равный 0,146 (Сх), а обтекаемость рекордсмена Lightyear One - 0,20

Об этом пишет delo.ua .

В стремлении к аэродинамической эффективности создатели GAC Eno.146 отказались от привычных дверей и зеркал заднего вида, закрыли колеса плоскими колпаками и применили концепцию "длинного хвоста".

Увеличение задней части, как на рекордные болидах Bugatti и McLaren, позволило конструкторам уменьшить аэродинамические завихрения и стабилизировать воздушный поток позади автомобиля.

Салон Eno.146 максимально футуристический: наряду с четырьмя отдельными креслами с традиционной посадочной формулой инженеры разместили пятое сидение "полулежа" в хвостовой части прототипа и отдельное детское место по центру.

Детское кресло отличается от других вертикальной спинкой и посадкой против направления движения.

О технической начинке Eno.146 ничего не сообщается: судя по отсутствию решетки радиатора, прототип должен приводить в движение электромотор. Заявленный автопилот, но об уровне автономности GAC умалчивает.

Фото: autohome.com.cn