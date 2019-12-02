Китай ввел санкции против США: из-за поддержки протестов в Гонконге
Об этом сообщает AFP со ссылкой на заявление МИД Китая.
Пекин ввел санкции за поддержку протестующих в Гонконге.
"Правительство Китая также приостановило рассмотрение заявок" американских морских судов "на запад в Гонконг", - сообщило агентство.
Отмечается, ранее президент США Дональд Трамп подписал принятую накануне американским Конгрессом резолюцию о поддержке протестующих Гонконга. После этого Китай заявил, что ответит.
К этому американский Сенат проголосовал за законопроекты о ситуации в Гонконге. В Китае выразили протест в связи с принятием этих законопроектов Сенатом.
Напомним, в Гонконге продолжаются антиправительственные демонстрации против вмешательства Китая в дела в бывшей британской колонии, которая получила автономный статус после возвращения до китайского правления в 1997 году. В частности, 18 ноября, полиция Гонконга окружила сотни протестующих внутри Политехнического университета и пригрозила применить боевые патроны.
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