Китай ввел санкции против США: из-за поддержки протестов в Гонконге

2 декабря, 2019, 09:59

Китай ввел санкции против американской неправительственной правозащитной организации Human Rights Watch

Об этом сообщает AFP со ссылкой на заявление МИД Китая.

Пекин ввел санкции за поддержку протестующих в Гонконге.

"Правительство Китая также приостановило рассмотрение заявок" американских морских судов "на запад в Гонконг", - сообщило агентство.

Отмечается, ранее президент США Дональд Трамп подписал принятую накануне американским Конгрессом резолюцию о поддержке протестующих Гонконга. После этого Китай заявил, что ответит.

К этому американский Сенат проголосовал за законопроекты о ситуации в Гонконге. В Китае выразили протест в связи с принятием этих законопроектов Сенатом.

Напомним, в Гонконге продолжаются антиправительственные демонстрации против вмешательства Китая в дела в бывшей британской колонии, которая получила автономный статус после возвращения до китайского правления в 1997 году. В частности, 18 ноября, полиция Гонконга окружила сотни протестующих внутри Политехнического университета и пригрозила применить боевые патроны.

Читайте также: Потрясающая победа: оппозиция разгромила пропекинських кандидатов на выборах в Гонконге



