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Espreso.tvОбществоКонтракт на транзит газа из РФ не будут подписывать на нормандском саммите, - Оржель

Контракт на транзит газа из РФ не будут подписывать на нормандском саммите, - Оржель


фото: reuters
На саммите "нормандской четверки" в Париже не смогут подписать контракт на транзит газа по территории Украины

Об этом заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель, передает РБК-Украина .

По его словам, неправильно переводить экономические переговоры, которые должны сбалансировать интересы всех сторон, в нормандский формат.

"Этот контракт заключается между двумя субъектами хозяйствования. Поэтому если на этих переговорах, а я так понимаю, что не предполагается участие субъектов хозяйствования -" Газпром "и" Нафтогаза ", поэтому вряд ли будет подписан контракт (на нормандской встрече, - ред.) ", - заявил Оржель.

  • Напомним, президент Владимир Зеленский допускает, что вопрос о заключении нового контракта на транзит российского будет обсуждаться в рамках нормандской встречи.

  • 28 ноября во Вене состоялись украинские-российские переговоры по газу.

  • До этого премьер-министр Украины Алексей Гончарук прокомментировал возможные поставки российского газа.

  • Крайний срок для заключения долгосрочного контракта на транзит российского газа в Европу через территорию Украины по европейским правилам и украинским законодательством всплывает 13 декабря.

  • 18 ноября в Газпроме заявили, что прислали Нафтогаза официальное предложение о заключении нового соглашения на транзит газа на 1 год или продление действующих контрактов. Условием этого является отказ Украины от претензий к Газпрому в пределах победы в Стокгольмском арбитраже, а также от штрафа, который на Газпром наложил украинских антимонопольный комитет.

  • Украина потенциально может согласиться на прямые поставки газа из России после 4 лет отказа после выплаты Газпромом своего долга перед Нафтогазом по решению Стокгольмского арбитража, сообщил министр энергетики Оржель.

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