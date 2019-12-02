Контракт на транзит газа из РФ не будут подписывать на нормандском саммите, - Оржель

2 декабря, 2019, 12:57

На саммите "нормандской четверки" в Париже не смогут подписать контракт на транзит газа по территории Украины

Об этом заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель, передает РБК-Украина .

По его словам, неправильно переводить экономические переговоры, которые должны сбалансировать интересы всех сторон, в нормандский формат.

"Этот контракт заключается между двумя субъектами хозяйствования. Поэтому если на этих переговорах, а я так понимаю, что не предполагается участие субъектов хозяйствования -" Газпром "и" Нафтогаза ", поэтому вряд ли будет подписан контракт (на нормандской встрече, - ред.) ", - заявил Оржель.