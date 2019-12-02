Контракт на транзит газа из РФ не будут подписывать на нормандском саммите, - Оржель
Об этом заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель, передает РБК-Украина .
По его словам, неправильно переводить экономические переговоры, которые должны сбалансировать интересы всех сторон, в нормандский формат.
"Этот контракт заключается между двумя субъектами хозяйствования. Поэтому если на этих переговорах, а я так понимаю, что не предполагается участие субъектов хозяйствования -" Газпром "и" Нафтогаза ", поэтому вряд ли будет подписан контракт (на нормандской встрече, - ред.) ", - заявил Оржель.
-
Напомним, президент Владимир Зеленский допускает, что вопрос о заключении нового контракта на транзит российского будет обсуждаться в рамках нормандской встречи.
-
28 ноября во Вене состоялись украинские-российские переговоры по газу.
-
До этого премьер-министр Украины Алексей Гончарук прокомментировал возможные поставки российского газа.
-
Крайний срок для заключения долгосрочного контракта на транзит российского газа в Европу через территорию Украины по европейским правилам и украинским законодательством всплывает 13 декабря.
-
18 ноября в Газпроме заявили, что прислали Нафтогаза официальное предложение о заключении нового соглашения на транзит газа на 1 год или продление действующих контрактов. Условием этого является отказ Украины от претензий к Газпрому в пределах победы в Стокгольмском арбитраже, а также от штрафа, который на Газпром наложил украинских антимонопольный комитет.
-
Украина потенциально может согласиться на прямые поставки газа из России после 4 лет отказа после выплаты Газпромом своего долга перед Нафтогазом по решению Стокгольмского арбитража, сообщил министр энергетики Оржель.
Читайте также
-
-
-
25 ноября, 2019 10 фактов о военной агрессии России в районе Керченского пролива
-
24 ноября, 2019 Княжицкий: Кто и зачем хочет убить украинскую культуру?
-
23 ноября, 2019 Кто и почему не хочет признать Голодомор геноцидом
Читайте также
-
-
25 ноября, 2019 10 фактов о военной агрессии России в районе Керченского пролива
-
24 ноября, 2019 Княжицкий: Кто и зачем хочет убить украинскую культуру?