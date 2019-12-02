Госказначейство: в ноябре бюджет недополучил 19,4% доходов

2 декабря, 2019, 16:23

Доходы Государственного бюджета за ноябрь оказались на 19,4% меньше запланированного показателя: планировали 97,168 млрд грн, а поступило - 78,322 млрд грн

Об этом сообщает Государственная казначейская служба Украины.



В отчете за 28 дней ноября, Госказначейство сообщает, что доходы составляли 78,322 млрд грн вместо запланированных 97,168 млрд грн. Недовыполнение плана составило 18,846 млрд грн или 19,4% от суммы запланированных доходов.

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Доходы общего фонда составили 70,931 млрд грн вместо запланированных 86,297 млрд грн, доходы спецфонда - 7,391 млрд грн вместо запланированных 10,871 млрд грн.

По данным Госказначейства, в октябре недовыполнение бюджета было меньше: доходы составили 70,99 млрд грн, что на 9,9% или на 7,84 млрд грн меньше плана.

Всего за 11 месяцев 2019 года бюджет выполнен на 93%. Доходы составили 889, 237 млрд грн против запланированных 955, 716 млрд грн. В 2018 году за 11 месяцев бюджет получил 826, 990 млрд грн доходов.