Facebook впервые обозначил сообщение как "фейк"

2 декабря, 2019, 09:34

Правительство Сингапура обязало Facebook отредактировать сообщение одного из пользователей соцсети, в котором, якобы, содержится ложная информация

Об этом сообщила DW.

"Facebook по закону обязан сообщить вам, что правительство Сингапура утверждает, что этот пост содержит ложную информацию", - сообщение такого содержания было добавлено администрацией соцсети под постом пользователя.

При этом никакие исправления в само сообщение не вносились. Также это сообщение отображается только для некоторых пользователей Facebook.

Обращаться с требованием исправлять сообщение правительства Сингапура позволяет решения Европейского суда в Люксембурге, который 3 октября, постановил, что соцсети во всем мире, в том числе Facebook, можно заставлять удалять клеветнические комментарии.