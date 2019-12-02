Facebook впервые обозначил сообщение как "фейк"
2 декабря, 2019, 09:34
Правительство Сингапура обязало Facebook отредактировать сообщение одного из пользователей соцсети, в котором, якобы, содержится ложная информация
Об этом сообщила DW.
"Facebook по закону обязан сообщить вам, что правительство Сингапура утверждает, что этот пост содержит ложную информацию", - сообщение такого содержания было добавлено администрацией соцсети под постом пользователя.
При этом никакие исправления в само сообщение не вносились. Также это сообщение отображается только для некоторых пользователей Facebook.
Обращаться с требованием исправлять сообщение правительства Сингапура позволяет решения Европейского суда в Люксембурге, который 3 октября, постановил, что соцсети во всем мире, в том числе Facebook, можно заставлять удалять клеветнические комментарии.
Читайте также
-
-
-
25 ноября, 2019 10 фактов о военной агрессии России в районе Керченского пролива
-
24 ноября, 2019 Княжицкий: Кто и зачем хочет убить украинскую культуру?
-
23 ноября, 2019 Кто и почему не хочет признать Голодомор геноцидом
Читайте также
-
-
25 ноября, 2019 10 фактов о военной агрессии России в районе Керченского пролива
-
24 ноября, 2019 Княжицкий: Кто и зачем хочет убить украинскую культуру?