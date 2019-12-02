Экс-тренер "Карпат" признан лучшим специалистом года

2 декабря, 2019, 17:21

Бывший тренер львовских "Карпат" Жозе Мораиш стал лучшим специалистом 2019-го года в Южной Корее

Об этом сообщает Korea Football News y twitter.

Бывший главный тренер львовских "Карпат" Жозе Мораиш, вместе с "Чонбук Хендэ Моторс" стал чемпионом Южной Кореи и признан лучшим специалистом лиги.

Команда Мораиша в седьмой раз в своей истории стала чемпионом Южной Кореи, что позволило самому португальцу стать главным претендентом, а в итоге и обладателем почетной награды.

Для Жозе Мораиша титул чемпиона Южной Кореи стал третьим трофеем в тренерской карьере. До этого португалец побеждал с "Эсперанс Тунис" в чемпионате Туниса, а с "Аль-Шабаб" выигрывал в Суперкубке Саудовской Аравии.