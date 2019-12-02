День в зоне ООС прошел без нарушений режима тишины, - штаб

2 декабря, 2019, 18:26

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации огневой активности не проявляли

Об этом сообщает штаб ООС.

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации огневой активности не проявляли.

Потерь среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Неизменной остается ситуация в городе Марьинка Донецкой области, где в результате непогоды обесточены около 60 частных домов на улицах Тельмана и Октябрьской. Украинские ремонтные бригады готовы, но не могут начать восстановление электроснабжения, ведь гарантий соблюдения режима прекращения огня со стороны российских оккупационных войск до сих пор нет.

В районе Станицы Луганской обследование грунтовых дорог, ведущих к железнодорожным путям на наличие возможных ВНП, осуществлял оперативно-пиротехнический расчет ГСЧС Украины. Перевозки населения между восстановленным мостом и КПВВ "Станица Луганская" осуществляются автобусами и электромобилем. Также, по оказанию помощи гражданским работают сотрудники Красного Креста.

На участке разведения №2, в районе населенного пункта Золотое Луганской области, обстановка остается стабильной. Осуществляются мероприятия по мониторингу соблюдения режима ТИШИНА.

На участке разведения №3, в районе населенного пункта Богдановка Донецкой области, сегодня, силами и средствами ГСЧС Украины разобрано 3 вспомогательных сооружений, а при обследовании территории было изъято 30 взрывоопасных предметов. В общем, от начала разведения сил и средств, на участке обследовано не предмет безопасности 29,94 гектара территории, собрано 418 взрывоопасных предметов и установлено 118 указателей зон опасности.