Дело MH17: Цемах вернулся на Донбасс и не может быть выдан Нидерландам
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание NOS .
Издание пишет, что Цемах был командиром пророссийских сепаратистов на Донбассе. Цемах передан России в рамках обмена пленными между Украиной и РФ, после этого Нидерланды требовали его экстрадиции.
"Россия подтвердила получение такого запроса, но не приступила к прямому аресту Цемаха. Даже после того, как это неоднократно требовалось, например, министром Блоком в личной встрече со своим российским коллегой Лавровым", - говорится в сообщении.
Как отмечается, Цемах вернулся в свой родной город в ОРДЛО,
"19 ноября прокуратура получила сообщение из России о том, что просьба об аресте не может быть выполнена, так как Цемах не находился в России. Затем он, как и опасались Нидерланды, вернулся в свой родной город на востоке Украины. В той области, которая находится в руках пророссийских сепаратистов, украинская власть не контролирует ситуацию. Таким образом, Цемах больше не может быть выдан Нидерландам ", - говорится в сообщении.
- Напомним, в конце июня СБУ задержала бывшего начальника ПВО бригады боевиков "ДНР" Цемаха.
- 5 сентября экс-начальника ПВО бригады наемников РФ Владимира Цемаха, который может быть причастен к уничтожению пассажирского авиалайнера MH17 в небе над Донбассом летом 2014 года, отпустили из-под стражи .
- В Нидерландах переквалифицировали Владимира Цемаха, который ранее считался ключевым свидетелем по делу об уничтожении малайзийского самолета MH17 над Донбассом, в подозреваемого.
- 12 сентября дочь выданного России свидетеля по делу MH17 Владимира Цемаха заявила, что они с отцом вернулись на оккупированный Донбасс .
- Переданный России фигурант дела MH17 Владимир Цемах готов дать показания следователям из Нидерландов по делу о катастрофе малайзийского Boeing в июле 2014 году на Донбассе.
- Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов заявил, что обмен Владимира Цемаха был абсолютно осознанным решением.
Читайте также
-
2 декабря, 2019 Виталий Портников: Володин не угрожает, а предупреждает
-
1 декабря, 2019 Магические 73%, падение рейтингов Зеленского и российский газ
-
-
-
Читайте также
-
1 декабря, 2019 Магические 73%, падение рейтингов Зеленского и российский газ
-
-