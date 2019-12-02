Дело MH17: Цемах вернулся на Донбасс и не может быть выдан Нидерландам

2 декабря, 2019, 15:23

Россия разрешила подозреваемому в причастности к катастрофе самолета рейса MH17 Владимиру Цемаху выехать в ОРДЛО, чтобы не выдавать его Нидерландам

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание NOS .

Издание пишет, что Цемах был командиром пророссийских сепаратистов на Донбассе. Цемах передан России в рамках обмена пленными между Украиной и РФ, после этого Нидерланды требовали его экстрадиции.

"Россия подтвердила получение такого запроса, но не приступила к прямому аресту Цемаха. Даже после того, как это неоднократно требовалось, например, министром Блоком в личной встрече со своим российским коллегой Лавровым", - говорится в сообщении.

Как отмечается, Цемах вернулся в свой родной город в ОРДЛО,

"19 ноября прокуратура получила сообщение из России о том, что просьба об аресте не может быть выполнена, так как Цемах не находился в России. Затем он, как и опасались Нидерланды, вернулся в свой родной город на востоке Украины. В той области, которая находится в руках пророссийских сепаратистов, украинская власть не контролирует ситуацию. Таким образом, Цемах больше не может быть выдан Нидерландам ", - говорится в сообщении.