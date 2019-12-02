Апелляционная палата ВАКС оставила под домашним арестом директора департамента Офиса президента
2 декабря, 2019, 17:25
Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила в силе меру пресечения для директора департамента обеспечения доступа к публичной информации Офиса президента Украины Светланы Кондзели
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
"По результатам рассмотрения апелляционной жалобы суд оставил в силе решение следственного судьи Высшего антикоррупционного суда, согласно которому к подозреваемой применена мера пресечения в виде домашнего ареста с запретом покидать жилье круглосуточно", - сообщает пресс-служба ВАКС.
- Национальное антикоррупционное бюро задержало на взятке в $ 150 тыс. директора департамента общественной информации Офиса президента Светлану Кондзелю. Этот человек работал в различных отделах Администрации Президента с 2005 года.
- В Офисе президента Владимира Зеленского прокомментировали задержание Национальным антикоррупционным бюро Светланы Кондзели, директора одного из департаментов ОП.
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