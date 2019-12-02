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Espreso.tvОбществоАпелляционная палата ВАКС оставила под домашним арестом директора департамента Офиса президента

Апелляционная палата ВАКС оставила под домашним арестом директора департамента Офиса президента

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила в силе меру пресечения для директора департамента обеспечения доступа к публичной информации Офиса президента Украины Светланы Кондзели

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"По результатам рассмотрения апелляционной жалобы суд оставил в силе решение следственного судьи Высшего антикоррупционного суда, согласно которому к подозреваемой применена мера пресечения в виде домашнего ареста с запретом покидать жилье круглосуточно", - сообщает пресс-служба ВАКС.

  • Национальное антикоррупционное бюро задержало на взятке в $ 150 тыс. директора департамента общественной информации Офиса президента Светлану Кондзелю. Этот человек работал в различных отделах Администрации Президента с 2005 года.
  • В Офисе президента Владимира Зеленского прокомментировали задержание Национальным антикоррупционным бюро Светланы Кондзели, директора одного из департаментов ОП.
 

 

 
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