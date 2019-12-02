65% пострадавших от трудового рабства украинцев подверглись эксплуатации в РФ, - исследование

2 декабря, 2019, 21:11

За последние три года 49 тысяч украинцев пострадали от торговли людьми, при этом больше всего украинцы попадают в трудовое рабство в России

Об этом говорится в исследовании, проведенного по заказу представительства Международной организации по миграции, сообщает ВВС Украина.

Абсолютное большинство 94% украинцев, пострадавших от торговли людьми - попали в трудовое рабство.

65% человек подверглись эксплуатации на территории России.

Всего с 1991 года около 260 тыс. украинцев пострадали от торговли людьми.

По данным опроса, 13% украинцев готовы согласиться по крайней мере на одно рискованное предложение о работе за рубежом.

Всего за рубежом, по данным исследования, работало более 1 млн украинцев.

При этом каждый третий украинский трудовой мигрант работал нелегально.

В каждой десятой украинской семье есть человек, который работает за рубежом.

Самые желанные страны для работы украинцев такие: Германия - 43%, Польша - 35%, Чехия - 23%, Италия - 19% и Канада - 10%, Россия - 9%.

11% украинцев готовы работать без официального трудоустройства.

Исследование провела компания Info Sapiens на заказ МОМ в Украине методом личного интервью в июне-августе 2019 года. Опросили 2000 респондентов.