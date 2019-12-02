65% пострадавших от трудового рабства украинцев подверглись эксплуатации в РФ, - исследование
Об этом говорится в исследовании, проведенного по заказу представительства Международной организации по миграции, сообщает ВВС Украина.
Абсолютное большинство 94% украинцев, пострадавших от торговли людьми - попали в трудовое рабство.
65% человек подверглись эксплуатации на территории России.
Всего с 1991 года около 260 тыс. украинцев пострадали от торговли людьми.
По данным опроса, 13% украинцев готовы согласиться по крайней мере на одно рискованное предложение о работе за рубежом.
Всего за рубежом, по данным исследования, работало более 1 млн украинцев.
При этом каждый третий украинский трудовой мигрант работал нелегально.
В каждой десятой украинской семье есть человек, который работает за рубежом.
Самые желанные страны для работы украинцев такие: Германия - 43%, Польша - 35%, Чехия - 23%, Италия - 19% и Канада - 10%, Россия - 9%.
11% украинцев готовы работать без официального трудоустройства.
Исследование провела компания Info Sapiens на заказ МОМ в Украине методом личного интервью в июне-августе 2019 года. Опросили 2000 респондентов.
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