В Запорожской области разоблачили "семейную" банду из 20 боевиков
Правоохранители собрали доказательства их причастности к совершению 20 тяжких преступлений на территории области. Сейчас задержаны организаторы и наиболее активные участники банды, передает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.
"Преступная группа совершала тяжкие и особо тяжкие преступления, в том числе разбойные нападения, грабежи, кражи, в том числе из авто, квартир и личного имущества граждан, похищения лиц с последующим вымогательством денег. Ни один из участников ОПГ официально не работал, а некоторые из них уже были осуждены за совершение аналогичных преступлений", - отмечают правоохранители.
30 ноября, оперативники провели 46 санкционированных обысков в помещениях фигурантов, а также в местах хранения похищенных вещей.
По предварительным данным, банда имела немалый арсенал оружия и при задержании могла оказать вооруженное сопротивление. Поэтому к операции привлекли спецподразделение КОРД и взрывотехническую службу.
В порядке ста. 208 Уголовно-процессуального кодекса задержаны пять человек, в том числе организаторов банды. Еще один из участников скрывается от следственных органов на территории Российской Федерации.
Изъяты оружие и боеприпасы, денежные, средства, автомобили, наркотические средства и тому подобное.
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