В Запорожской области разоблачили "семейную" банду из 20 боевиков

1 декабря, 2019, 10:35

В Запорожской области полицейские задержали банду за серию тяжких преступлений. В состав ОПГ, которую организовали отец и двое его сыновей, входили более 20 человек. Это мужчины в возрасте от 20 до 38 лет. "Специализировались" они на совершении разбойных нападений, грабежей, похищении людей, кражах из авто и помещений

Правоохранители собрали доказательства их причастности к совершению 20 тяжких преступлений на территории области. Сейчас задержаны организаторы и наиболее активные участники банды, передает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

"Преступная группа совершала тяжкие и особо тяжкие преступления, в том числе разбойные нападения, грабежи, кражи, в том числе из авто, квартир и личного имущества граждан, похищения лиц с последующим вымогательством денег. Ни один из участников ОПГ официально не работал, а некоторые из них уже были осуждены за совершение аналогичных преступлений", - отмечают правоохранители.

30 ноября, оперативники провели 46 санкционированных обысков в помещениях фигурантов, а также в местах хранения похищенных вещей.

По предварительным данным, банда имела немалый арсенал оружия и при задержании могла оказать вооруженное сопротивление. Поэтому к операции привлекли спецподразделение КОРД и взрывотехническую службу.

В порядке ста. 208 Уголовно-процессуального кодекса задержаны пять человек, в том числе организаторов банды. Еще один из участников скрывается от следственных органов на территории Российской Федерации.

Изъяты оружие и боеприпасы, денежные, средства, автомобили, наркотические средства и тому подобное.