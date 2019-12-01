В Забайкалье перевернулся автобус с пассажирами. По меньшей мере 20 человек лишились жизни
1 декабря, 2019, 15:00
В Стретинском районе Забайкальского края РФ в воскресенье, 1 декабря 2019 года, рейсовый пассажирский автобус упал с моста на лед замерзшей реки Куенга в 60 км от города Стретинска
Сообщение о катастрофе на 60-м километре автодороги "Могойтуй - Стретинск - Олочи" поступило оперативным службам в 09:38.
Сейчас количество погибших в ДТП увеличилось до 20 человек, среди них есть маленькие дети. Однако пока официально подтверждена гибель 19.
Всего в салоне автобуса находился 41 человек - водитель и 40 пассажиров. Водитель рейсового автобуса Сергей Кубасов погиб. У него было 20 лет водительского стажа.
В Минздраве Забайкалья сообщили, что 10 человек госпитализированы с тяжелыми травмами в ближайшие центральные районные больницы.
Причиной катастрофы пассажирского автобуса Kia Granbird, по предварительным данным, стало неисправное колесо, которое лопнуло во время движения.
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