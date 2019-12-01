В УПЦ МП знали о наркозависимости задержанного оперативниками иеромонаха Илиодора
Об этом пишет Левый берег , передает Еспресо.TV.
"С прискорбием в сердце подтверждаю, что клирик нашей епархии был задержан правоохранительными органами. Евгения Кугатова я знаю давно, с тех пор, когда был еще наместником Глинской пустыни. Я знал также и о его наркозависимости. Но я видел и его покаяние, и его желание избавиться этого недуга. Со своей стороны я делал все возможное для того, чтобы помочь ему в этом. Долгие годы удавалось сдерживать болезненные пристрастия наркозависимости Евгения. Но власть дьявола, к сожалению, снова взяла верх над ним", - заявил Лука.
Митрополит заявил, что клирика накажут.
В то же время он пожаловался, что СМИ якобы преувеличили масштаб партии наркотиков, которую получал на почте клирик УПЦ МП.
"Ложь, домыслы, вымыслы, попытки сыграть на чужой беде - все это очередное дело отца лжи", - заявил митрополит.
- Напомним, вечером 29 ноября в одном из отделений "Новой почты" в Запорожье при получении посылки с наркотиками задержали иеромонаха Илиодора (Евгения Кугатова).
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