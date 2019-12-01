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Espreso.tvМирВ США упал самолет: есть жертвы

В США упал самолет: есть жертвы

Pilatus PC-12
В результате авиакатастрофы, которую в субботу, 30 ноября 2019 года, потерпел небольшой самолет возле города Чемберлен в американском штате Южная Дакота, погибло девять человек

Еще три человека в результате аварии были травмированы и находятся в больнице. Среди погибших - двое детей и пилот самолета, сообщает Еспресо.TV со ссылкой на NBC News.

Самолет Pilatus PC-12 упал вскоре после взлета. Американский Национальный совет по безопасности на транспорте расследует обстоятельства трагедии.

Причины аварии пока неизвестны.

По данным Национальной метеорологической службы США, на момент аварии в регионе наблюдался сильный ветер.

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