В СНБО сделали заявление по увольнению Кривоноса
1 декабря, 2019, 16:28
В Совете национальной безопасности и обороны Украины заявили, что Сергей Кривонос остается заместителем секретаря СНБО
Об этом сообщает официальный сайт СНБО.
"В связи с распространенной рядом СМИ информацией, связанной с заявлением Сергея Кривоноса, требуется ряд существенных уточнений. Сергей Кривонос остается заместителем Секретаря СНБО Украины. Его выведение из состава ряда межведомственных комиссий и групп связано с перераспределением функциональных обязанностей, и является рабочим процессом, который не имеет никакой политической составляющей", - говорится в заявлении СНБО.
В СНБО отметили, что Кривонос является прикомандированным к аппарату СНБО Украины из Министерства обороны Украины, и может быть возвращен в распоряжение министра обороны в соответствии с поставленными задачами.
- Напомним, 30 ноября Сергей Кривонос обнародовал отзыв на свое увольнение с должности председателя Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля и из рабочей группы по подготовке предложений по укреплению обороноспособности государства.
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