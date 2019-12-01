В СНБО сделали заявление по увольнению Кривоноса

1 декабря, 2019, 16:28

В Совете национальной безопасности и обороны Украины заявили, что Сергей Кривонос остается заместителем секретаря СНБО

Об этом сообщает официальный сайт СНБО.

"В связи с распространенной рядом СМИ информацией, связанной с заявлением Сергея Кривоноса, требуется ряд существенных уточнений. Сергей Кривонос остается заместителем Секретаря СНБО Украины. Его выведение из состава ряда межведомственных комиссий и групп связано с перераспределением функциональных обязанностей, и является рабочим процессом, который не имеет никакой политической составляющей", - говорится в заявлении СНБО.

В СНБО отметили, что Кривонос является прикомандированным к аппарату СНБО Украины из Министерства обороны Украины, и может быть возвращен в распоряжение министра обороны в соответствии с поставленными задачами.