В российской оппозиции объяснили, чего больше всего следует опасаться Зеленскому на переговорах с Путиным в Париже

1 декабря, 2019, 22:07

Основные усилия во время встречи в "нормандском формате" с Владимиром Зеленским президент РФ Владимир Путин направит усилия на попытку убедить своего собеседника согласиться на прямые контакты с главарями террористических организаций "ДНР" - "ЛНР". И в этом его будут поддерживать Эмманюэль Макрон и Ангела Меркель

Такое мнение высказал российский оппозиционер, журналист, бывший депутат Госдумы Игорь Яковенко в эфире еженедельной программы "Студия Запад" с Антоном Борковским, которая вышла вечером 30 ноября 2019 на телеканале Эспрессо.TV.

"Это точка, на которую будет давить Путин всей своей мощью. И боюсь, что на нее же будут давить и Макрон с Меркель. И вот здесь Зеленскому очень важно выстоять. Это настоятельное требование, давление, чтобы Зеленский пошел на прямые переговоры с главарями "Л/НР". Вот если Зеленский в этом уступит, хоть на секунду, то я думаю, что это политическое самоубийство (президента Украины, - ред.) произойдет мгновенно", - отметил он.

При этом Яковенко объяснил, каким образом Путин попробует убедить Зеленского.

"Путин может сыграть как довольно опытный вербовщик, он может просто прикинуться свойским парнем и сказать: "Ну, слушай, ты нормальный же парень, да?.. Это тоже ведь граждане твоей страны. Почему тебе не поговорить с ними? Ты же говоришь с националистами? Ты вон говорил с этими ребятами, которые стояли и не давали развести войска? Ты же с ними говорил? Ты нормально с ними говоришь. Ты - хороший переговорщик. Ну, пойди переговори с ними", - объяснил политик.

И если глава украинского государства не выстоит и поддастся этому соблазну, то тогда, как подчеркнул Яковенко, "все рушится".

"Россия перестает быть агрессором. Крым вообще навсегда забывается, потому что "причем тут Крым". "Вот эти ребята пусть договариваются, пусть они между собой все решают", - подытожил оппозиционер.