В прикарпатском Орлове открыли башню наблюдения за птицами

1 декабря, 2019, 13:13

Орнитологическую обзорную башню торжественно открыли на берегу водно-болотного угодья международного значения Бурштынского водохранилища в последний день осени

Это очередная туристическая аттракция Галицкого национального природного парка, передает Еспресо.TV со ссылкой на Курс.

С башни открывается живописный вид северной части водоема и города Бурштын.

"Птичьи фаны не только смогут наблюдать за птицами, но и скроются от ветра, дождя или снега. На стенах сооружения размещены информационные стенды о гидрофильной орнитофауне региона", - отмечается в сообщении.