В прикарпатском Орлове открыли башню наблюдения за птицами
1 декабря, 2019, 13:13
Орнитологическую обзорную башню торжественно открыли на берегу водно-болотного угодья международного значения Бурштынского водохранилища в последний день осени
Это очередная туристическая аттракция Галицкого национального природного парка, передает Еспресо.TV со ссылкой на Курс.
С башни открывается живописный вид северной части водоема и города Бурштын.
"Птичьи фаны не только смогут наблюдать за птицами, но и скроются от ветра, дождя или снега. На стенах сооружения размещены информационные стенды о гидрофильной орнитофауне региона", - отмечается в сообщении.
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