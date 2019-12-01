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Espreso.tvОбществоВ прикарпатском Орлове открыли башню наблюдения за птицами

В прикарпатском Орлове открыли башню наблюдения за птицами

Орнитологическую обзорную башню торжественно открыли на берегу водно-болотного угодья международного значения Бурштынского водохранилища в последний день осени

Это очередная туристическая аттракция Галицкого национального природного парка, передает Еспресо.TV со ссылкой на Курс.

С башни открывается живописный вид северной части водоема и города Бурштын.

"Птичьи фаны не только смогут наблюдать за птицами, но и скроются от ветра, дождя или снега. На стенах сооружения размещены информационные стенды о гидрофильной орнитофауне региона", - отмечается в сообщении.

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