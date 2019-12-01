В понедельник в Украине ожидается снег и гололедица
Об этом синоптик Еспресо.TV Диденко сообщила в facebook.
"Первая декабрьская неделя начнется в Украине настоящими зимними явлениями - снегом и гололедом. Не сразу и не везде, но зима уже обкладывается под бока удобными подушечками на своем троне", - написала Диденко.
По ее словам, 2 декабря снег пойдет в западных областях, а ближе к вечеру понедельника распространится восточнее - на Винницкую, Житомирскую, Кировоградскую, Черкасскую области и Киевщину. На остальной территории завтра пока будет без осадков.
Температура воздуха в течение дня будет колебаться в Украине от 2 мороза до 2 тепла, на крайнем юге до +4...+6 градусов.
В Киеве завтра еще, в основном, без осадков, однако вечером есть вероятность мокрого снега и снега. Температура воздуха в течение дня понедельника около нуля, вечером похолодает до -1...-3 градусов, будет скользко.
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