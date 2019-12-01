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Espreso.tvМирВ Новом Орлеане произошла стрельба, пострадали 10 человек

В Новом Орлеане произошла стрельба, пострадали 10 человек


фото: ukrinform.ua
В американском городе Новый Орлеан произошла стрельба, в результате которой были ранены не менее 10 человек

Об этом со ссылкой на CNN сообщает "Укринформ".

По данным полиции, по меньшей мере 10 человек получили ранения, два человека находятся в критическом состоянии.

Стрельба произошла в 03:30 по местному времени в туристическом и деловом центре Нового Орлеана. В полиции сообщили об одном задержанном на месте происшествия. Пока неизвестно, тот ли это человек, который устроил стрельбу.

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