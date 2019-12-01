В Новом Орлеане произошла стрельба, пострадали 10 человек

1 декабря, 2019, 16:54

В американском городе Новый Орлеан произошла стрельба, в результате которой были ранены не менее 10 человек

Об этом со ссылкой на CNN сообщает "Укринформ".

По данным полиции, по меньшей мере 10 человек получили ранения, два человека находятся в критическом состоянии.

Стрельба произошла в 03:30 по местному времени в туристическом и деловом центре Нового Орлеана. В полиции сообщили об одном задержанном на месте происшествия. Пока неизвестно, тот ли это человек, который устроил стрельбу.