В Кабмине объяснили, когда завершится объединение общин

1 декабря, 2019, 08:32

Добровольное объединение населенных пунктов в Украине в объединенные территориальные общины (ОТГ) будет продолжаться примерно до февраля 2020 года

Об этом в субботу, 30 ноября 2019 года, сообщила министр развития общин и территорий Алена Бабак в интервью Радио Свобода, передает Еспресо.TV.

"Мы хотим максимально продлить срок добровольного объединения. Я думаю, до февраля", - отметила она.

Далее в правительстве будут принимать решение о том, есть ли необходимость в силу закона уже устанавливать, в соответствии с перспективными планами, фактически конфигурации общин, которые еще не объединились.

"То есть мы поощряем сейчас максимально продлить процесс добровольного объединения. А дальше, чтобы не ждать еще 100 лет, пока люди будут жить в бедности и без амбулаторий, школ и т.д., помочь им объединиться через законодательный механизм", - отметила Бабак.