В Кабмине объяснили, когда завершится объединение общин
Об этом в субботу, 30 ноября 2019 года, сообщила министр развития общин и территорий Алена Бабак в интервью Радио Свобода, передает Еспресо.TV.
"Мы хотим максимально продлить срок добровольного объединения. Я думаю, до февраля", - отметила она.
Далее в правительстве будут принимать решение о том, есть ли необходимость в силу закона уже устанавливать, в соответствии с перспективными планами, фактически конфигурации общин, которые еще не объединились.
"То есть мы поощряем сейчас максимально продлить процесс добровольного объединения. А дальше, чтобы не ждать еще 100 лет, пока люди будут жить в бедности и без амбулаторий, школ и т.д., помочь им объединиться через законодательный механизм", - отметила Бабак.
Читайте также
-
-
-
25 ноября, 2019 10 фактов о военной агрессии России в районе Керченского пролива
-
24 ноября, 2019 Княжицкий: Кто и зачем хочет убить украинскую культуру?
-
23 ноября, 2019 Кто и почему не хочет признать Голодомор геноцидом
Читайте также
-
-
25 ноября, 2019 10 фактов о военной агрессии России в районе Керченского пролива
-
24 ноября, 2019 Княжицкий: Кто и зачем хочет убить украинскую культуру?