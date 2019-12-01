Украинские юные танцоры на льду получили "золото" и "серебро" Bosphorus Cup 2019

1 декабря, 2019, 08:11

Украинский танцевальный дуэт Мария Голубцова и Кирилл Белобров завоевал "золото" традиционного международного турнира по фигурному катанию Bosphorus Cup 2019, который завершился в Стамбуле (Турция)

Выступая в юниорской категории, фигуристы уверенно выиграли обе программы поднялись на высшую ступеньку пьедестала с общим результатом 162.75 баллов. Об этом со ссылкой на пресс-службу Украинской федерации фигурного катания на коньках передает Еспресо.TV.

"Свой произвольный танец на музыку Сен-Санса ученики Марии Тумановской-Чайки выполнили без единого огреха, показав качественное, уже" взрослое "катание", - отмечается в сообщении.

Судьи достаточно высоко оценили яркое, эмоциональное выступление украинцев - 98.56 баллов. Их техническая оценка составила 53.92, а за компоненты украинцы получили 44.64 балла.

Это уже вторая победа талантливого дуэта в нынешнем сезоне. В октябре Мария и Кирилл выиграли международный турнир Кубок Хэллоуин в Будапеште.

Второе и третье места на Bosphorus Cup заняли россияне - соответственно, Елизавета Шичина / Гордей Хубулов (157.22) и Ангелина Лазарева / Максим Прокофьев (156.84).

В десятку лучших вошел также украинский юниорский дуэт Анна Чернявская / Олег Муратов, который завершил соревнования на девятой позиции - 136.48. Еще одна танцевальная пара из Украины - София Лизогуб / Даниил Ефременко с результатом 119.91 стала 17-й.

Николь Найда

При этом в одиночном катании юниорок украинки Николь Найда и Дарья Куркудым получили "серебро" и "бронзу".

Дарья Куркудым

Отметим, что обе украинские призерки - воспитанники одесской школы "Льдинка". Тренер Николь Найди - Наталья Малкуш является мамой Дарьи Куркудым, а тренирует юную талантливую спортсменку ее отец - Виталий Куркудым.