Украинские юные танцоры на льду получили "золото" и "серебро" Bosphorus Cup 2019
Выступая в юниорской категории, фигуристы уверенно выиграли обе программы поднялись на высшую ступеньку пьедестала с общим результатом 162.75 баллов. Об этом со ссылкой на пресс-службу Украинской федерации фигурного катания на коньках передает Еспресо.TV.
"Свой произвольный танец на музыку Сен-Санса ученики Марии Тумановской-Чайки выполнили без единого огреха, показав качественное, уже" взрослое "катание", - отмечается в сообщении.
Судьи достаточно высоко оценили яркое, эмоциональное выступление украинцев - 98.56 баллов. Их техническая оценка составила 53.92, а за компоненты украинцы получили 44.64 балла.
Это уже вторая победа талантливого дуэта в нынешнем сезоне. В октябре Мария и Кирилл выиграли международный турнир Кубок Хэллоуин в Будапеште.
Второе и третье места на Bosphorus Cup заняли россияне - соответственно, Елизавета Шичина / Гордей Хубулов (157.22) и Ангелина Лазарева / Максим Прокофьев (156.84).
В десятку лучших вошел также украинский юниорский дуэт Анна Чернявская / Олег Муратов, который завершил соревнования на девятой позиции - 136.48. Еще одна танцевальная пара из Украины - София Лизогуб / Даниил Ефременко с результатом 119.91 стала 17-й.
Николь Найда
При этом в одиночном катании юниорок украинки Николь Найда и Дарья Куркудым получили "серебро" и "бронзу".
Дарья Куркудым
Отметим, что обе украинские призерки - воспитанники одесской школы "Льдинка". Тренер Николь Найди - Наталья Малкуш является мамой Дарьи Куркудым, а тренирует юную талантливую спортсменку ее отец - Виталий Куркудым.
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