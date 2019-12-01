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Espreso.tvМирУ Кремля есть новое условие встречи Путина с Зеленским

У Кремля есть новое условие встречи Путина с Зеленским

9 декабря 2019 г. Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский намерены пообщаться во время саммита "нормандской четверки" в Париже, однако многое будет зависеть от графика работы

Об этом в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на пропагандистском телеканале "Россия-1" заявил помощник главы российского государства Юрий Ушаков, передает Еспресо.TV.

"Все зависит от того, как будет складываться ситуация", - отметил он.

Помощник Путина добавил, что главы государств "могут отойти в сторонку вдвоем и поговорить там 30 минут, а могут полтора часа".

О возможной двусторонней встрече в этой же передаче рассказал и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Так или иначе Путин и Зеленский пообщаются. В случае Путина и Зеленского это гораздо важнее, чем антураж встречи", - сказал он.

Песков добавил, что договоренность о том, каким будет этой встречи формат, будет достигнута уже ближе к 9 декабря.

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