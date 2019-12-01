США введут санкции против европейских компаний, которые строили "Северный поток-2"

1 декабря, 2019, 21:51

Конгресс США намерен ввести санкции против компаний из Германии и Швейцарии, которые принимали участие в строительстве трубопровода "Северный поток-2"

Об этом со ссылкой на Bild сообщает "Интерфакс-Украина".

Издание со ссылкой на свои источники и выступление на конференции по безопасности в Галифаксе главы сенатского комитета по международным делам Джима Риша, отмечает, что ограничение по проекту "Северный поток-2", которые в сенате Конгресса США намерены включить в военный бюджет, коснутся различных компаний, участвующих в строительстве трубопровода.

В частности, в правила, которые ограничат доступ европейских компаний на американский рынок, может попасть швейцарская Allseas, которая специализируется на укладке под водой труб и кабелей. Под угрозой находятся и несколько немецких компаний, которые работают вместе с Газпромом. Ограничения могут быть введены еще до католического Рождества.