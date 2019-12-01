США введут санкции против европейских компаний, которые строили "Северный поток-2"
Об этом со ссылкой на Bild сообщает "Интерфакс-Украина".
Издание со ссылкой на свои источники и выступление на конференции по безопасности в Галифаксе главы сенатского комитета по международным делам Джима Риша, отмечает, что ограничение по проекту "Северный поток-2", которые в сенате Конгресса США намерены включить в военный бюджет, коснутся различных компаний, участвующих в строительстве трубопровода.
В частности, в правила, которые ограничат доступ европейских компаний на американский рынок, может попасть швейцарская Allseas, которая специализируется на укладке под водой труб и кабелей. Под угрозой находятся и несколько немецких компаний, которые работают вместе с Газпромом. Ограничения могут быть введены еще до католического Рождества.
- 25 ноября стало известно, что в проекту оборонного бюджета США на 2020 год включены санкции против газопровода "Северный поток-2", который Россия строит в обход Украины.
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