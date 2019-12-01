Сенцов стал почетным парижанином

1 декабря, 2019, 07:36

Бывший пленник Кремля, украинский режиссер Олег Сенцов вечером 30 ноября 2019 г. получил документы о почетном гражданстве Парижа

Об этом сообщается на официальной странице Европарламента в Twitter, передает Еспресо.TV.

"Все украинские заключенные не освобождены. Я буду продолжать борьбу за их освобождение и я надеюсь, что вы поддержите меня в этой борьбе", - сказал Сенцов во время награждения.

Oleg Sentsov à Paris: un an après la venue de son avocat et de sa cousine, il reçoit la citoyenneté d'honneur de la Ville. "Tous les prisonniers ukrainiens n'ont pas été libérés, je continuerai à me battre pour leur libération et j'espère que vous me soutiendrez dans ce combat". pic.twitter.com/JH2YtQIUX2 - Parlement européen (@PE_FRANCE) 30 ноября 2019 г.

Как добавляет Укринформ , перед церемонией состоялась встреча мэра Парижа Анн Идальго с Сенцовым "за закрытыми дверями".

"В мэрии Парижа прошла церемония в честь Олега Сенцова, на которой украинский режиссер получил от мэра города Анн Идальго документы о присвоении звания Почетного гражданина ... Режиссеру вручили сертификат о "почетном гражданстве", - отметили в городском совете французской столицы.