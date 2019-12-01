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Espreso.tvОбществоСенцов стал почетным парижанином

Сенцов стал почетным парижанином

Бывший пленник Кремля, украинский режиссер Олег Сенцов вечером 30 ноября 2019 г. получил документы о почетном гражданстве Парижа

Об этом сообщается на официальной странице Европарламента в Twitter, передает Еспресо.TV.

"Все украинские заключенные не освобождены. Я буду продолжать борьбу за их освобождение и я надеюсь, что вы поддержите меня в этой борьбе", - сказал Сенцов во время награждения.

Как добавляет Укринформ , перед церемонией состоялась встреча мэра Парижа Анн Идальго с Сенцовым "за закрытыми дверями".

"В мэрии Парижа прошла церемония в честь Олега Сенцова, на которой украинский режиссер получил от мэра города Анн Идальго документы о присвоении звания Почетного гражданина ... Режиссеру вручили сертификат о "почетном гражданстве", - отметили в городском совете французской столицы.

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