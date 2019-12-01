Руслана обратилась к Зеленскому
Подробности рассказывает Еспресо.TV.
"Вместе с общественной инициативой "Евромайдан SOS" публично обращаемся к Вам и повторяем просьбу созвать внеочередное заседание Верховной Рады и проголосовать норму, предложенную семьями Небесной Сотни, которая позволит сохранить следствие по делам Майдана, а до этого момента не передавать эти производства в ГБР. Важно также обеспечить перевод и назначение в управление дел Майдана в ГБР следователей прокуратуры, полиции и CБУ, которые уже расследовали дела Майдана и назначение руководителями этого подразделения и прокурорского департамента прокуроров, которые обеспечивали результат расследования", - отметила она.
"Владимир Александрович, как Ваши действия по сохранению расследования дел Майдана, так и Ваше бездействие в ситуации его остановки, навсегда войдут в украинскую историю", - отметила Руслана, обвинив при этом президента в том, что в годовщину Революции Достоинства он "ограничился общими словами ".
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