"Украинцы заплатят за украинцев, а объяснят им, что это сделал Путин", - аналитик Владимир Горбач об обещанной "скидке на газ"

1 декабря, 2019, 20:55

Предложенную российской стороной вроде как скидку на газ - на условиях восстановления его прямых поставок в Украину, - на которую предварительно согласились в правительстве Гончарука, на самом деле, нельзя считать скидкой с точки зрения бытовых потребителей

Об этом представитель Института евроатлантического сотрудничества политолог Владимир Горбач заявил в эфире еженедельной программы "Студия Запад" с Антоном Борковским, которая вышла вечером 30 ноября 2019 года на телеканале Еспресо.TV .

"Там очень интересная формула, которую я назвал "формулой Оржеля" (Алексей Оржель - действующий министр энергетики и защиты окружающей среды Украины, - ред.) Она предусматривает, что россияне дают газ дешевле, чем сейчас покупает Украина, но население, плательщики за коммунальные услуги, они платят все равно рыночную цену, а вот и разница, которую он (Оржель, - ред.) называет "скидкой" путинской, она идет в бюджет и затем перераспределяется на субсидии и некоторые другие социальные меры, как это сказано. Что это означает? Что средний класс и люди, которые работают, не получают субсидии, будут платить полную цену и за счет этого всего, их оплаты, а не скидки Путина, будут получать бедные слои населения, социально незащищенные, какие-то компенсации", - пояснил эксперт.

"Украинцы заплатят за украинцев, а объяснят им, что это сделал Путин", - подытожил Горбач.