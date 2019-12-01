"Украинцы заплатят за украинцев, а объяснят им, что это сделал Путин", - аналитик Владимир Горбач об обещанной "скидке на газ"
Об этом представитель Института евроатлантического сотрудничества политолог Владимир Горбач заявил в эфире еженедельной программы "Студия Запад" с Антоном Борковским, которая вышла вечером 30 ноября 2019 года на телеканале Еспресо.TV .
"Там очень интересная формула, которую я назвал "формулой Оржеля" (Алексей Оржель - действующий министр энергетики и защиты окружающей среды Украины, - ред.) Она предусматривает, что россияне дают газ дешевле, чем сейчас покупает Украина, но население, плательщики за коммунальные услуги, они платят все равно рыночную цену, а вот и разница, которую он (Оржель, - ред.) называет "скидкой" путинской, она идет в бюджет и затем перераспределяется на субсидии и некоторые другие социальные меры, как это сказано. Что это означает? Что средний класс и люди, которые работают, не получают субсидии, будут платить полную цену и за счет этого всего, их оплаты, а не скидки Путина, будут получать бедные слои населения, социально незащищенные, какие-то компенсации", - пояснил эксперт.
"Украинцы заплатят за украинцев, а объяснят им, что это сделал Путин", - подытожил Горбач.
Читайте также
-
-
-
25 ноября, 2019 10 фактов о военной агрессии России в районе Керченского пролива
-
24 ноября, 2019 Княжицкий: Кто и зачем хочет убить украинскую культуру?
-
23 ноября, 2019 Кто и почему не хочет признать Голодомор геноцидом
Читайте также
-
-
25 ноября, 2019 10 фактов о военной агрессии России в районе Керченского пролива
-
24 ноября, 2019 Княжицкий: Кто и зачем хочет убить украинскую культуру?