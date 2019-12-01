"Это не будет фантастика". Макс Кидрук готовит серию книг об отношениях между цивилизациями Земли и Марса
С таким заявлением он выступил в эфире программы "Досье с Сергеем Руденко" на телеканале Еспресо.TV .
"Планирую серию из четырех книг под общим названием "Новые темные века". Буду писать о колонизации Марса, об экологических и политических проблемах на Земле в это время. В общем об отношениях Земли как доминиона, и Марса как колонии. И я сразу отмечаю, что это не будет фантастика. То есть, очевидно я буду описывать какие-то технологии будущего, которые сейчас не существуют, но я буду писать о том их уровне, которого, я считаю, они достигнут, реально достигнут, через 150-200 лет. Я хочу что-то сделать вроде исторического рома наоборот", - отметил он.
По его словам, речь идет о серии романов, в которых через судьбу простых людей будут показны "глобальные процессы, которые сформируют мир через 150-200 лет".
"Если все будет хорошо, то первая книга серии которая с подзгаоловком "Колония" ("Новые темные века. Колония") выйдет осенью 2021 года", - поделился своими планами Кидрук.
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