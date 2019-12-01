Прокуратура Донетчины вводит прием граждан через Skype
1 декабря, 2019, 11:30
Прокуратура Донецкой области вводит новый "сервис" - осуществление личного приема граждан с помощью интернет-системы Skype. Отныне общественные организации, а также каждый гражданин смогут обратиться с наболевшим вопросом непосредственно к руководству прокуратуры области в режиме видеоконференции
Внедрение Skype-приема граждан должно существенно уменьшить траты времени и средств жителей области на поездку в прокуратуру на личный прием. Об этом со ссылкой на Вовремя передает Еспресо.TV.
Для онлайн-приема гражданам необходимо предварительно записаться на конкретный день и время в телефонном режиме по телефону (0629) 47-03-76 и в установленное время воспользоваться Skype-связью по логину priom_gromad@don.gp.gov.ua.
Граждане, которые не имеют возможности воспользоваться интернет-связью, могут обратиться в ближайшее отделение местной прокуратуры, где им помогут связаться с прокуратурой области.
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