Портников о Кабмине Гончарука: "Это не правительство, а случайная кучка людей"

1 декабря, 2019, 19:31

Действующее правительство во главе с Алексеем Гончаруком было сформировано не на профессиональной основе и вопреки предусмотренному законодательством порядку, а главным во время назначений министров был "абсолютный случай". Это и обуславливает нетрудоспособность нынешней управленческой команды

Об этом заявил известный украинский журналист, публицист и общественный деятель Виталий Портников в эфире еженедельной информационно-аналитической программы "Субботний политклуб", которая вышла вечером 30 ноября 2019 года на телеканале Эспрессо.TV.

"Люди, которые попали в украинское правительство после победы Владимира Зеленского, все это совершенно случайные люди. Кроме министра внутренних дел и министра финансов, которые были в предыдущем правительстве. Все знали кто это такие, по крайней мере. Можно относиться к кому-то положительно, к кому - отрицательно, но люди известны. Все остальные люди - это случай", - отметил он.

Как отметил Портников, подавляющее большинство действующих глав министерств и ведомств не выдвигались определенными политическими силами, их кандидатуры предварительно не обсуждались в парламентских комитетах и они не выступали перед депутатами со своей программой действий, чтобы было понятно "кто эти люди и чего они хотят".

"Этот список был просто написан на бумаге президентом Зеленским. Депутаты, которые голосовали за этот список, даже не знали фамилий, за которые они голосуют. Они это увидели в последний момент. Там можно было бы кого угодно написать в министры - хоть собственного водителя или массажиста, или еще кого-то. И его бы выбрали министром чего угодно - от экономики до обороны. И поэтому там есть люди, которые являются специалистами, которые считаются специалистами и которые не считаются специалистами. Но в любом случае, каждое назначение - это случай. Абсолютный случай", - пояснил журналист.

Нынешний персональный состав Кабинета Министров Портников охарактеризовал как "кучку случайных людей".

"Я хочу, чтобы в Украине после отставки правительства Гончарука появилось профессиональное правительство. Профессиональное правительство должно отвечать тем требованиям, о которых я говорю: его должна формировать коалиция, члены правительства (будущие, - ред.) должны ходить на комитеты и рассказывать, что они должны делать, у них должна быть безупречная профессиональная репутация, они должны быть известными людьми. а когда ты набираешь министров просто так, потому что тебе некого набрать, то ты профессионального правительства никогда не получишь, а получишь кучку случайных людей, из которых случайно кто-то случайно может быть хорошим министром, кто-то - случайно плохим, а кто-то - никаким. Понятно, что такое правительство не может работать. И поэтому оно работает в закрытом режиме. Потому что это не правительство", - подытожил он.