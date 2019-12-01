Порноскандал в Одесском онкодиспансере: в кабинете УЗИ стояла камера, записи публиковались онлайн

1 декабря, 2019, 08:53

В кабинете ультразвукового исследования (УЗИ) гинекологического отделения Одесского областного онкодиспансера была установлена ​​скрытая видеокамера. Видео с нее сливали в один из порносайтов

Об этом говорится в постановлении Киевского райсуда г. Одессы от 20 ноября 2019 года, передает Еспресо.TV со ссылкой на местную газету Пушкинская.net .

В документе указано, что в киберполицию обратилась с заявлением пациентка этого учреждения. По ее словам, неизвестный снял ее во время проведения процедуры УЗИ и выложил видео на сайт с материалами "для взрослых". Правоохранители на указанном ресурсе нашли целый собрание с подобными видео.

Во время обыска в кабинете в медучреждении полицейские обнаружили видеокамеру. Также полицейские обыскали автомобили возможных фигурантов дела. Из них изъяли жесткие диски, ноутбуки. На все это суд наложил арест.

Главврач онкодиспансера Олег Лукьянчук пояснил, что диспансер и его сотрудники не причастны к этой ситуации. По его словам, видеокамера стояла в кабинете на арендованной территории и руководство диспансера не может контролировать частную фирму.

Сейчас руководство онкодиспансера хочет расторгнуть договор аренды и пересмотреть форму договора с другими арендаторами, чтобы частично контролировать их деятельность.

В свою очередь, врач Вячеслав Триполко, который снимает этот кабинет, считает себя таким же потерпевшим, как и пациентки. Об этом он рассказал в эфире телеканала UA: ОДЕССА .

По словам доктора, камеру установил его работодатель, которому принадлежит оборудование в кабинете. Сделал он это для того, предполагает врач, чтобы контролировать работу кабинета. При этом камеру, говорит Триполко, установили без его согласия.

О том, что видео из его кабинета попало на порно-сайт, утверждает врач, он узнал из СМИ. Доктор уже обратился за помощью к адвокатам. Он хочет оправдать свое имя и считает себя потерпевшим: на видео отражена и его личность. В этом деле, по его словам, он проходит как свидетель.