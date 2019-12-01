Полиция задержала подозреваемых в подрыве отделения Ощадбанка в Киеве

1 декабря, 2019, 15:34

Полиция задержала двух подозреваемых, которые взорвали и ограбили столичное отделение Ощадбанка

Об этом сообщает Нацполиция.

Начальник полиции Киева Андрей Крищенко рассказал, что для задержания нападавших была проведена специальная операция.

"Правоохранители задержали двух человек, которые обоснованно подозреваются в совершении этого преступления. Это - 39-летний иностранец и 33-летний киевлянин, ранее судимый за хранение наркотиков", - сказал Корищенко.

Во время обысков по месту их жительства полицейские изъяли вещественные доказательства - автомобиль, инструменты и часть денег.

Следственным отделом Днепровского управления полиции начаты уголовные производства по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) и ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Задержанным объявлено о подозрении в совершении преступлений, готовятся материалы для избрания меры пресечения. Им грозит до десяти лет лишения свободы.