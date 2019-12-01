Полиция задержала подозреваемых в подрыве отделения Ощадбанка в Киеве
Об этом сообщает Нацполиция.
Начальник полиции Киева Андрей Крищенко рассказал, что для задержания нападавших была проведена специальная операция.
"Правоохранители задержали двух человек, которые обоснованно подозреваются в совершении этого преступления. Это - 39-летний иностранец и 33-летний киевлянин, ранее судимый за хранение наркотиков", - сказал Корищенко.
Во время обысков по месту их жительства полицейские изъяли вещественные доказательства - автомобиль, инструменты и часть денег.
Следственным отделом Днепровского управления полиции начаты уголовные производства по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) и ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Задержанным объявлено о подозрении в совершении преступлений, готовятся материалы для избрания меры пресечения. Им грозит до десяти лет лишения свободы.
- Напомним, на улице Энтузиастов, в Днепровском районе Киева, в ночь с 29 на 30 ноября 2019 года двое неизвестных взорвали отделение Ощадбанка.
- Председатель правления Ощадбанка Андрей Пышный заявил, что из взорванного ночью в Киеве отделения банка воры украли 250 тыс. грн, а убытки идут на миллионы.
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