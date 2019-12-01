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Espreso.tvОбществоПоезда "Ковель-Сарны" не будут ездить 5 дней

Поезда "Ковель-Сарны" не будут ездить 5 дней

В начале декабря 2019 г. временно изменится расписание движения пригородных поездов в северных районах Волынской и Ривненской областей

Причина - ремонт путей на перегонах Ковель - Повурск. Об этом со ссылкой на Пресс-службу Львовской железной дороги сообщает Еспресо.TV.

В частности, со 2 по 6 декабря не будут курсировать поезда №968 / 967 сообщением "Ковель - Сарны - Ковель" и №6319 / 6320 "Сарны - Ковель - Сарны".

Пассажиров просят учесть временные изменения в графике движения пригородных поездов при планировании поездок по указанным маршрутам.

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