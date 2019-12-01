Очередной русский дурак: Аваков отреагировал на заявление председателя Госдумы РФ о "выходе нескольких областей" из состава Украины

1 декабря, 2019, 17:14

Министр внутренних дел Арсен Аваков прокомментировал заявление председателя Госдумы Вячеслава Володина об угрозе выхода из состава Украины нескольких областей

Об этом Аваков написал в facebook.

Таким образом, министр внутренних дел отреагировал на слова Володина о том, что из состава Украины, якобы, могут выйти несколько областей.

"Очередной русский дурак прислал новые стекла для розовых очков сторонникам дружбы с Россией", - написал Аваков и призвал Володина говорить чаще, поскольку это помогает украинцам лучше понимать истинные устремления России.

"Нашему тоже скажу - сторонникам всепрощения, покупки электроэнергии, дешевого газа со скидкой и другим, которые утверждают "мы один народ" - перечитывайте володиных, а если не доходит сразу, то знайте, что есть такие, как я. К вашим услугам - русскоязычный украинский националист Арсен ", - написал Аваков.