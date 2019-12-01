 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоОчередной русский дурак: Аваков отреагировал на заявление председателя Госдумы РФ о "выходе нескольких областей" из состава Украины

Очередной русский дурак: Аваков отреагировал на заявление председателя Госдумы РФ о "выходе нескольких областей" из состава Украины


фото: rbc.ua
Министр внутренних дел Арсен Аваков прокомментировал заявление председателя Госдумы Вячеслава Володина об угрозе выхода из состава Украины нескольких областей

Об этом Аваков написал в facebook.

Таким образом, министр внутренних дел отреагировал на слова Володина о том, что из состава Украины, якобы, могут выйти несколько областей.

"Очередной русский дурак прислал новые стекла для розовых очков сторонникам дружбы с Россией", - написал Аваков и призвал Володина говорить чаще, поскольку это помогает украинцам лучше понимать истинные устремления России.

"Нашему тоже скажу - сторонникам всепрощения, покупки электроэнергии, дешевого газа со скидкой и другим, которые утверждают "мы один народ" - перечитывайте володиных, а если не доходит сразу, то знайте, что есть такие, как я. К вашим услугам - русскоязычный украинский националист Арсен ", - написал Аваков.

  • Напомним, 1 декабря спикер Госдумы, член президентской партии "Единая Россия" Вячеслав Володин заявил, что в случае сохранения "национализма и притеснений малых народов" из состава Украины якобы получится "ряд областей" .

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

1 декабря, 2019 воскресенье

больше новостей

1 декабря, 2019 воскресенье

30 ноября, 2019 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать