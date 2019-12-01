Очередной русский дурак: Аваков отреагировал на заявление председателя Госдумы РФ о "выходе нескольких областей" из состава Украины
Об этом Аваков написал в facebook.
Таким образом, министр внутренних дел отреагировал на слова Володина о том, что из состава Украины, якобы, могут выйти несколько областей.
"Очередной русский дурак прислал новые стекла для розовых очков сторонникам дружбы с Россией", - написал Аваков и призвал Володина говорить чаще, поскольку это помогает украинцам лучше понимать истинные устремления России.
"Нашему тоже скажу - сторонникам всепрощения, покупки электроэнергии, дешевого газа со скидкой и другим, которые утверждают "мы один народ" - перечитывайте володиных, а если не доходит сразу, то знайте, что есть такие, как я. К вашим услугам - русскоязычный украинский националист Арсен ", - написал Аваков.
- Напомним, 1 декабря спикер Госдумы, член президентской партии "Единая Россия" Вячеслав Володин заявил, что в случае сохранения "национализма и притеснений малых народов" из состава Украины якобы получится "ряд областей" .
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