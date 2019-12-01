Мальтийского миллиардера Фенека обвинили в заказном убийстве журналистки
1 декабря, 2019, 14:34
Суд Валлетты в Мальте в субботу, 30 ноября 2019 г., предъявил одному из самых влиятельных предпринимателей острова Йоргену Фенеку обвинение в соучастии в убийстве журналистки Дафны Каруаны Галиции, которая погибла в 2017 году из-за взрыва бомбы в ее автомобиле
Суд постановил заморозить счета миллиардера и отправил его под стражу. Сейчас Фенек находится в тюрьме Коррадини в городе Паола, передает Еспресо.TV со ссылкой на Malta Independent.
Сам Фенек не признал себя виновным по обвинению в соучастии в убийстве и по другим эпизодам, связанным с делом, в том числе которые касаются членства в преступной группировке и заговора с целью взрыва автомобиля Галиции.
Полиция считает Фенеку организатором убийства журналистки, информирует Reuters .
Читайте также
-
-
-
25 ноября, 2019 10 фактов о военной агрессии России в районе Керченского пролива
-
24 ноября, 2019 Княжицкий: Кто и зачем хочет убить украинскую культуру?
-
23 ноября, 2019 Кто и почему не хочет признать Голодомор геноцидом
Читайте также
-
-
25 ноября, 2019 10 фактов о военной агрессии России в районе Керченского пролива
-
24 ноября, 2019 Княжицкий: Кто и зачем хочет убить украинскую культуру?