Лукашенко сильно болен. Его тайно лечили в Эмиратах, - политолог Тарас Березовец
Об этом 1 декабря 2019 г. на своем Telegram-канале заявил украинский аналитик Тарас Березовец, передает Еспресо.TV.
"У Лукашенко оказались серьезные проблемы со здоровьем, которые тщательно скрывают. Недавно он тайно прошел курс лечения в ОАЭ. И его шаткое будущее многое объясняет", - отмечает эксперт.
В частности, по словам Березовца, в условиях непредсказуемого будущего Лукашенко и его окружение, очевидно, начинают еще более откровенно действовать в интересах России, свидетельством чего может быть последнее публичное заявление посла РБ в Москве Владимира Семашко о существующей между президентами двух стран договоренности о создании совместных правительства и парламента.
"Семашко - это не просто очередной чиновничок, нет. С 30 мая 2019 г. он наделен полномочиями заместителя премьер-министра по вопросам деятельности Беларуси в рамках Союзного государства (СГ) и отношений с Россией. То есть посол в ранге вице-премьера. Причина такой несубординации может быть в том, что это уже не человек Бацьки, а Путина", - пояснил политолог.
"Ближайшему окружению Бацьки россияне могли предложить высокие должности в будущей союзном государстве. Попросту говоря, завербовать", - добавил Березовец.
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