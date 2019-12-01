Лавров заявил о желании "понять" Зеленского на встрече в Париже
1 декабря, 2019, 14:19
Министр иностранных дел Сергей Лавров в эфире российского ТВ заявил, что в Москве считают полезной предстоящую встречу президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского во время встречи "нормандской четверки" в Париже 9 декабря
Об этом передает Еспресо.TV.
"Контакт будет, безусловно, полезен, потому что мы очень хотим понять, как все-таки после всех неоднозначных, противоречивых заявлений из Офиса Зеленского сам украинский лидер видит движение к выполнению Минских договоренностей", - отметил глава российского внешнеполитического ведомства.
Лавров предложил не делать предположений, насколько полномасштабной будет встреча президентов России и Украины.
"Она не будет формальной, потому что это произойдет "на полях" другого мероприятия", пояснил он.
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