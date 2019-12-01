Лавров заявил о желании "понять" Зеленского на встрече в Париже

1 декабря, 2019, 14:19

Министр иностранных дел Сергей Лавров в эфире российского ТВ заявил, что в Москве считают полезной предстоящую встречу президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского во время встречи "нормандской четверки" в Париже 9 декабря

Об этом передает Еспресо.TV.

"Контакт будет, безусловно, полезен, потому что мы очень хотим понять, как все-таки после всех неоднозначных, противоречивых заявлений из Офиса Зеленского сам украинский лидер видит движение к выполнению Минских договоренностей", - отметил глава российского внешнеполитического ведомства.

Лавров предложил не делать предположений, насколько полномасштабной будет встреча президентов России и Украины.

"Она не будет формальной, потому что это произойдет "на полях" другого мероприятия", пояснил он.