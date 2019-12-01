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Espreso.tvМирЛавров заявил о желании "понять" Зеленского на встрече в Париже

Лавров заявил о желании "понять" Зеленского на встрече в Париже


фото: voiceofpeopletoday.com
Министр иностранных дел Сергей Лавров в эфире российского ТВ заявил, что в Москве считают полезной предстоящую встречу президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского во время встречи "нормандской четверки" в Париже 9 декабря

Об этом передает Еспресо.TV.

"Контакт будет, безусловно, полезен, потому что мы очень хотим понять, как все-таки после всех неоднозначных, противоречивых заявлений из Офиса Зеленского сам украинский лидер видит движение к выполнению Минских договоренностей", - отметил глава российского внешнеполитического ведомства.

Лавров предложил не делать предположений, насколько полномасштабной будет встреча президентов России и Украины.

"Она не будет формальной, потому что это произойдет "на полях" другого мероприятия", пояснил он.

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