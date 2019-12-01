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Espreso.tvМирКак в Лондоне. Мужчина набросился с ножом на людей в Гааге

Как в Лондоне. Мужчина набросился с ножом на людей в Гааге

Три человека получили ранения в результате нападения неизвестного с ножом на торговой улице в городе Гаага (Нидерланды), произошел вечером в пятницу, 29 ноября 2019 года

Как сообщает городская полиция на своей странице в Twitter, нападение произошло на одной из главных центральных торговых и туристических улиц города - Grote Marktstraat, где расположены десятки магазинов и ресторанов, информирует Еспресо.TV.

Связано ли данное преступление с терактом в Лондоне, которое таким же образом произошло в тот же день, 29 ноября, на данный момент неизвестно.

Нападавший скрылся с места происшествия. Полиция объявила в розыск смуглого мужчину примерно 45-50 лет, который был одет в черную куртку, шарф и серые спортивные штаны.

Правоохранительные органы просят очевидцев происшествия сообщить любую информацию.

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