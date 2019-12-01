Готовы принять пару областей РФ, - вице-премьер Кулеба ответил на слова спикера Госдумы о расчленении Украины

1 декабря, 2019, 21:09

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба отреагировал на заявление председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина об угрозе выхода из состава Украины нескольких областей