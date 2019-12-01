Готовы принять пару областей РФ, - вице-премьер Кулеба ответил на слова спикера Госдумы о расчленении Украины
1 декабря, 2019, 21:09
Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба отреагировал на заявление председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина об угрозе выхода из состава Украины нескольких областей
Об этом Кулеба написал в twitter.
"Володин угрожает выходом областей из состава Украины. Вынужден его огорчить: никто никуда не выйдет. Зато готовы принять пару областей РФ. Для восстановления исторической справедливости, демократического управления, внедрения европейских стандартов жизни", - написал Кулеба.
Володин угрожает выходом областей из состава Украины. Вынужден его огорчить: никто никуда не выйдет. Зато готовы принять пару областей РФ. Для восстановления исторической справедливости, демократического управления, внедрение европейских стандартов жизни pic.twitter.com/LmsSePmR3G- Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) December 1, 2019
- Напомним, 1 декабря спикер Госдумы, член президентской партии "Единая Россия" Вячеслав Володин заявил, что в случае сохранения "национализма и притеснений малых народов" из состава Украины якобы выйдет "ряд областей" .
- Министр внутренних дел Арсен Аваков прокомментировал заявление председателя Госдумы Вячеслава Володина об угрозе выхода из состава Украины нескольких областей.
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