 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоГотовы принять пару областей РФ, - вице-премьер Кулеба ответил на слова спикера Госдумы о расчленении Украины

Готовы принять пару областей РФ, - вице-премьер Кулеба ответил на слова спикера Госдумы о расчленении Украины


фото: ukrinform.ua
Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба отреагировал на заявление председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина об угрозе выхода из состава Украины нескольких областей

Об этом Кулеба написал в twitter.

"Володин угрожает выходом областей из состава Украины. Вынужден его огорчить: никто никуда не выйдет. Зато готовы принять пару областей РФ. Для восстановления исторической справедливости, демократического управления, внедрения европейских стандартов жизни", - написал Кулеба.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

1 декабря, 2019 воскресенье

больше новостей

1 декабря, 2019 воскресенье

30 ноября, 2019 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать