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Espreso.tvМирГосдеп США осудил российский закон об "иностранных агентах"

Госдеп США осудил российский закон об "иностранных агентах"


фото: radiosvoboda.org
Представитель Госдепа США Морган Ортагус заявила, что РФ может использовать закон об "иностранных агентах" для политических репрессий

Об этом Ортагус написала в twitter, сообщает "Радио Свобода" .

По ее словам, одобренные российским парламентом поправки, по которым иностранными агентами будут признавать физических лиц, могут быть использованы для подавления независимых голосов.

"Мы призываем Россию соблюдать свои обязательства в вопросе свободы слова, в преданности которым заверил Лавров на конференции ОБСЕ по вопросам свободы СМИ", - написала Ортагус.

Ранее 10 международных журналистских и правозащитных организаций, среди которых Amnesty International, Human Rights Watch, "Репортеры без границ" и Комитет защиты журналистов призвали власти России отказаться от поправок в закон о "СМИ - иностранных агентах".

Законопроект предусматривает, что "иностранными агентами" могут быть признаны физические лица, которые распространяют материалы средств информации, признанных "иностранными агентами", или участвуют в их создании, а также получают деньги или имущество из-за рубежа или от российских юридических лиц, которые финансируются из иностранных источников. Такая формулировка позволяет предположить, что закон может быть применен к людям, которые в социальных сетях репостят сообщения СМИ, признанных "иностранными агентами".

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