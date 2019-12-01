Госдеп США осудил российский закон об "иностранных агентах"

1 декабря, 2019, 17:52

Представитель Госдепа США Морган Ортагус заявила, что РФ может использовать закон об "иностранных агентах" для политических репрессий

Об этом Ортагус написала в twitter, сообщает "Радио Свобода" .

По ее словам, одобренные российским парламентом поправки, по которым иностранными агентами будут признавать физических лиц, могут быть использованы для подавления независимых голосов.

"Мы призываем Россию соблюдать свои обязательства в вопросе свободы слова, в преданности которым заверил Лавров на конференции ОБСЕ по вопросам свободы СМИ", - написала Ортагус.

Ранее 10 международных журналистских и правозащитных организаций, среди которых Amnesty International, Human Rights Watch, "Репортеры без границ" и Комитет защиты журналистов призвали власти России отказаться от поправок в закон о "СМИ - иностранных агентах".

Законопроект предусматривает, что "иностранными агентами" могут быть признаны физические лица, которые распространяют материалы средств информации, признанных "иностранными агентами", или участвуют в их создании, а также получают деньги или имущество из-за рубежа или от российских юридических лиц, которые финансируются из иностранных источников. Такая формулировка позволяет предположить, что закон может быть применен к людям, которые в социальных сетях репостят сообщения СМИ, признанных "иностранными агентами".

We are alarmed by the Russian parliament's rushed approval of more "foreign agent" legislation that can be used to stifle independent voices. We urge Russia to honor its commitment to freedom of expression , which #Lavrov reaffirmed at the OSCE Media Conference. @mfa_Russia - Morgan Ortagus (@statedeptspox) November 30, 2019