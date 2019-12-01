Этот день в истории: 90,32% взрослого населения Украины проголосовали за независимость

1 декабря, 2019, 12:57

Более 90% граждан Украины, 1 декабря 1991 г. приняли участие в референдуме, высказались за независимость второй по значению республики СССР. Одновременно с референдумом проводились и президентские выборы, на которых победу одержал Леонид Кравчук, в недалеком прошлом секретарь ЦК Компартии Украины. Его поддержало более 61% избирателей

Об этом со ссылкой на образовательный проект JNSM передает Еспресо.TV.

В день голосования в 34 093 участков пришло 31943820 избирателей, 31891742 из них (84,18% от общего числа граждан, имевших право голоса) приняли участие в референдуме. 28804071 человек (90,32%) утвердительно ответили на вопрос "Подтверждаете ли Вы Акт провозглашения независимости Украины?".

"Акт о государственной независимости Украины" был одобрен по всей стране в целом и в каждой из областей, Крымской АССР и городах Киев и Севастополь в частности.

Уже на следующий день, 2 декабря, независимость Украины признали Польша и Канада, 4 декабря - Литва и Латвия.

5 декабря 1991 г. Верховная Рада утвердила результаты референдума и приняла обращение "К парламентам и народам мира", которым заявила, что "договор 1922 года о создании Союза ССР Украина считает в отношении себя недействительным и недействующим" и готова "установить с другими государствами дипломатические отношения".

"Без Украины союзный договор теряет ни один смысл", - констатировал тот же день президент РСФСР Борис Ельцин после завершения переговоров с Михаилом Горбачевым по переспектив Союза Суверенных Государств (ССГ).

Такой ход событий сорвал запланированное на 9 декабря подписание нового союзного договора о создании "конфедеративного демократического государства" ССД, на который предварительно согласились Беларусь, Казахстан, Киргизия, РСФСР, Таджикистан, Туркмения и Узбекистан.

За три дня, 8 декабря, на правительственной даче на белорусском хуторе Вискули, что в Национальном парке "Беловежская пуща", высшие должностные лица Беларуси, России и Украины подписали "Соглашение о создании Содружества Независимых Государств", которой констатировали, что "Союз ССР как субъект международного права и геополитическая реальность прекращает свое существование".

10 декабря 1991 г. Беловежское соглашение было ратифицировано парламентами Беларуси и Украины, 12 декабря - России, которые в те дни также денонсировали "Договор об образовании СССР 1922".

К концу того года Украина признало более 40 стран мира.